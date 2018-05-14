صور.. المئات يتظاهرون فى عمان تنديدا بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس

أ ف ب

تجمع مئات الأردنيين الاثنين، قرب السفارة الأمريكية فى حى عبدون الراقى فى عمان للتعبير عن رفضهم فتح السفارة الأمريكية فى القدس، حسبما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وشارك فى التجمع الحركة الإسلامية وأحزاب يسارية وفعاليات وطنية وشعبية وناشطين وسط إجراءات امنية مشددة.

ورفعوا أعلاما أردنية وفلسطينية ولافتة كتب عليها بالانجليزية "أوقفوا هذا المجرم" وعليها صورة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقاموا بحرق العلمين الأمريكى والإسرائيلى وهم يهتفون "أمريكا هى هي، أمريكا راس الحية" و"فلتسقط وادى عربة" فى إشارة إلى معاهدة السلام الأردنية الأسرائيلية الموقعة عام 1994.



احتجاجات فى الأردن



جانب من الاحتجاجات



جانب من مظاهرات فى الأردن



حرق العلم الإسرائيلى والأمريكى