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صور.. إضراب شامل فى غزة بمناسبة الذكرى الـ70 للنكبة الفلسطينية

الإثنين، 14 مايو 2018 09:14 ص
صور.. إضراب شامل فى غزة بمناسبة الذكرى الـ70 للنكبة الفلسطينية إضراب فى غزة
غزة (أ ش أ) - تصوير (أ ف ب - رويترز)
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عم الإضراب الشامل كافة أرجاء قطاع غزة فى الذكرى الـ70 للنكبة الفلسطينية، وسط دعوات للمشاركة فى مسيرات العودة وكسر الحصار عن القطاع، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، وكذلك المؤسسات الرسمية، التزاما بدعوى القوى الوطنية والإسلامية التى دعت أمس إلى الإضراب الشامل فى قطاع غزة.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية فى قطاع غزة، قد دعت إلى أن يكون اليوم الاثنين، 14 مايو، إضراب شامل، فى المؤسسات الرسمية والشعبية والتجارية، وفى سائر مناحى الحياة اليومية بما فيه كافة المؤسسات التابعة للوكالة من تعليمية وصحية وموظفين، وقالت القوى فى بيان لها أمس، أن الاثنين سيكون مليونية الغضب فى وجه الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلى مع الحفاظ على سلمية المسيرات وإيصال الرسالة إلى العالم عبر مليونية العودة وكسر الحصار ورفض نقل السفارة الأمريكية للقدس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية انها رفعت حالة الاستعداد بإقامة "خيم طبية " بجوار أقسام الطوارئ داخل المستشفيات، معلنة عن جهوزيتها واستمرار حالة الاستنفار فى طواقمها الطبية بمختلف النقاط والمستشفيات للتعامل مع مصابى مسيرات العودة، صباح اليوم.

اضراب شامل فى غزة
اضراب شامل فى غزة

 

اغلاق المحال التجارية فى غزة ضمن خطة اضراب شامل
اغلاق المحال التجارية فى غزة ضمن خطة اضراب شامل

 

الفلسطينيون يعلنون اضراب شامل احتجاجا على نقل سفارة واشنطن
الفلسطينيون يعلنون اضراب شامل احتجاجا على نقل سفارة واشنطن

 

إغلاق كامل للمحال التجارية فى فلسطين
إغلاق كامل للمحال التجارية فى فلسطين

 


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غزه

اضراب شامل فى غزه

اضراب غزه

ذكرى النكبه

الذكرى الـ70 للنكبه




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