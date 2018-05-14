شاهد لحظة استهداف طائرات F16 العراقية لمواقع داعش فى سوريا

شاهد لحظة استهداف طائرات F16 العراقية لمواقع داعش فى سورياالإثنين، 14 مايو 2018 12:11 م
غارات جوية - صورة أرشيفية
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دكت طائرات F16 العراقية مقر قيادة ودعم لوجستى لعصابات داعش الإرهابية جنوب منطقة الدشيشة داخل الأراضى السورية، حيث تم تدمير الموقع بالكامل.
وأكدت قيادة العمليات المشتركة فى العراق، أن الغارات تأتى بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي وتنسيق وإشراف قيادة العمليات المشتركة.
وتأتى هذه الضربات الجوية الدقيقة وفق معلومات استخباراتية مؤكدة وجهود الخلية الجوية لقيادة العمليات المشتركة.
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