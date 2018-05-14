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سفير واشنطن لدى تل أبيب: من حق اسرائيل اختيار عاصمة دولتها

الإثنين، 14 مايو 2018 03:33 م
سفير واشنطن لدى تل أبيب: من حق اسرائيل اختيار عاصمة دولتها ديفيد فريدمان
كتب- هاشم الفخرانى
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قال السفير الأمريكى لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، إن الإدارة الأمريكية تعطى الحق المشروع لأى دولة، وهو الحق فى اختيار العاصمة، وها هى إسرائيل تختار عاصمتها القدس، والإدارة الأمريكية تبارك ذلك بنقل سفارتها من تل أبيب للقدس.

 

وأضاف "فريدمان فى كلمة ألقاها منذ قليل بمناسبة نقل السفارة للقدس المحتلة، أنه ينقل تهانى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى الشعب الإسرائيلى والحكومة بمناسبة تدشين السفارة الأمريكية للقدس.

 


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