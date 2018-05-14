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رسالتان خطيتان من أمير الكويت إلى سلطان عمان ورئيس الإمارات

الإثنين، 14 مايو 2018 10:12 ص
رسالتان خطيتان من أمير الكويت إلى سلطان عمان ورئيس الإمارات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)
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غادر مبعوث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، الكويت صباح اليوم الاثنين، متوجها إلى سلطنة عمان؛ لتسليم رسالة خطية من الأمير إلى السلطان قابوس بن سعيد.

كما سيتوجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى، من سلطنة عمان إلى الإمارات؛ لتسليم رسالة خطية من أمير الكويت إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد أوفد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أمس الأحد إلى السعودية، والبحرين؛ لتسليم رسالتين خطيتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة عاهل البحرين.

 


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