دى ميستورا يصل أستانا للمشاركة فى محادثات الجولة التاسعة حول التسوية السورية

أستانا (أ ش أ)

وصل المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا ستافان دى ميستورا، اليوم الاثنين، إلى أستانا عاصمة كازاخستان؛ للمشاركة فى الجولة التاسعة من المحادثات حول التسوية السورية.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك الروسية" أن جميع الوفود باستثناء الولايات المتحدة أكدوا مشاركتهم.

وقالت السفارة الأمريكية فى كازاخستان - فى وقت سابق اليوم - إن الوفد الأمريكى لن يشارك فى المفاوضات الجارية.

واستضافت أستانا 8 جولات من المحادثات حول التسوية السورية حتى الآن، وكان أحد الإنجازات الرئيسية للمفاوضات هو إنشاء مناطق لخفض التصعيد فى البلد الذى مزقه الصراع فى العام الماضى، مما ساعد على الحد من مستوى العنف.