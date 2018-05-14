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حسن نصر الله: أمريكا وسيط غير نزيه ولا مكان لديها للقيم الأخلاقية والإنسانية

الإثنين، 14 مايو 2018 05:36 م
حسن نصر الله: أمريكا وسيط غير نزيه ولا مكان لديها للقيم الأخلاقية والإنسانية الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله المدعوم من إيران
كتب أيمن رمضان
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قال الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله، المدعوم من إيران، إن الوساطة الأمريكية فى القضية الفلسطينية لا توصل إلى أى مكان ولا تعطى أى ضمانات، وتابع:"الأمريكان وسيط غير نزيه وأى طرف يعول عليها يعيش مجدداً أوهاماً لن تؤدى إلى نتيجة".

وأضاف "نصر الله"، خلال كلمة له منذ قليل، "أثبتت التجربة أن الإدارات الأمريكية لا تحترم حتى مصالح حلفائها، ففى الاتفاق النووي مصالح الأوروبيين هي في الالتزام بالاتفاق النووى لكن أمريكا لم تسأل عنهم.. أى اتفاقيات ومواثيق لا قيمة لها عند الحكومات الأمريكية ولا عهد ولا ميثاق لهم ولا يمكن لأحد فى العالم أن يثق بالتزامات الإدارة الأمريكية".

وأكد "نصر الله"، أن الإدارة الأمريكية تثبت من جديد أن ما يعنيها مصالحها ومصالح إسرائيل.. ونقطة على أول السطر ولا مكان للقيم الأخلاقية والإنسانية عندها".

 

 


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