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الإثنين، 14 مايو 2018 03:42 م
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تركيا: الولايات المتحدة شريكة إسرائيل فى المسؤولية عن المجزرة بغزة

الإثنين، 14 مايو 2018 02:18 م
تركيا: الولايات المتحدة شريكة إسرائيل فى المسؤولية عن المجزرة بغزة أردوغان
(أ ف ب)
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اتهمت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إسرائيل بارتكاب "مذبحة رهيبة" فى قطاع غزة، بعد مقتل نحو ثلاثين فلسطينيا وإصابة المئات فى مواجهات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل قبل ساعات من تدشين سفارة الولايات المتحدة فى القدس.

وطالب المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود فى بيان نشرته وكالة وفا الرسمية للأنباء "بتدخل دولى فورى وعاجل لوقف المذبحة الرهيبة التى تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق أبناء شعبنا البطل" فى قطاع غزة.

اندلعت مواجهات عنيفة الاثنين على حدود اسرائيل مع قطاع غزة ادت الى مقتل 28 فلسطينيا على الاقل، وإصابة المئات من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلى قبل ساعات على تدشين الولايات المتحدة سفارتها فى القدس لتحقق الوعد المثير للجدل الذى أطلقه الرئيس دونالد ترامب رغم الإستنكار الدولى والغضب الفلسطينى.

وبهذا يرتفع الى 82 عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية "مسيرة العودة الكبرى" التى انطلقت فى 30 مارس 2018، للمطالبة بحقهم فى العودة الى أراضيهم التى طردوا منها او غادروها عند قيام دولة اسرائيل فى 1948.

 


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