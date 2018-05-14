بريطانيا تعرب عن انزعاجها من أحداث العنف فى غزة

بريطانيا تعرب عن انزعاجها من أحداث العنف فى غزةالإثنين، 14 مايو 2018 05:19 م
انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين
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ذكر متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم الاثنين، أن بريطانيا قلقلة من الأنباء الواردة بشأن العنف فى غزة وتدعو إلى ضبط النفس.
وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية للصحفيين نحن قلقون من تقارير العنف وخسائر الأرواح فى غزة. ندعو للهدوء وضبط النفس لتجنب الأعمال المدمرة لجهود السلام... بريطانيا لا تزال ملتزمة بشدة بحل الدولتين على أن تكون القدس عاصمة مشتركة.
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