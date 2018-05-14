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الإثنين، 14 مايو 2018 02:00 م
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برلمان الكويت يعتزم إقرار ضريبة القيمة المضافة فى أكتوبر

الإثنين، 14 مايو 2018 01:54 م
برلمان الكويت يعتزم إقرار ضريبة القيمة المضافة فى أكتوبر البرلمان الكويتى
الكويت (رويترز)
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قال وزير المالية الكويتى اليوم الاثنين، إن الحكومة طلبت من البرلمان استعجال التصديق على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الخليجية متوقعا أن يتم ذلك خلال دور الانعقاد القادم الذى يبدأ أكتوبر.

وأبلغ الوزير نايف الحجرف الصحفيين "شخصيا لا أعتقد أنه سوف تتاح الفرصة لمناقشته قبل اختتام دور الانعقاد الحإلى لكن نأمل إن شاء الله فى دور الانعقاد القادم أن يكون على جدول الأعمال".

 


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