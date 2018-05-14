برلمان الكويت يعتزم إقرار ضريبة القيمة المضافة فى أكتوبر

برلمان الكويت يعتزم إقرار ضريبة القيمة المضافة فى أكتوبرالإثنين، 14 مايو 2018 01:54 م
البرلمان الكويتى
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قال وزير المالية الكويتى اليوم الاثنين، إن الحكومة طلبت من البرلمان استعجال التصديق على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الخليجية متوقعا أن يتم ذلك خلال دور الانعقاد القادم الذى يبدأ أكتوبر.
وأبلغ الوزير نايف الحجرف الصحفيين "شخصيا لا أعتقد أنه سوف تتاح الفرصة لمناقشته قبل اختتام دور الانعقاد الحإلى لكن نأمل إن شاء الله فى دور الانعقاد القادم أن يكون على جدول الأعمال".
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