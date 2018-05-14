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بدء مفاوضات أستانة حول سوريا.. وواشنطن تمتنع عن إرسال وفد للمشاركة

الإثنين، 14 مايو 2018 08:30 ص
بدء مفاوضات أستانة حول سوريا.. وواشنطن تمتنع عن إرسال وفد للمشاركة مفاوضات أستانة حول سوريا ـ صورة أرشيفية
أستانة(أ ش أ)
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أعلن المكتب الصحفى فى وزارة الخارجية الكازاخية عن بدء المفاوضات فى أستانة فى إطار الجولة الجديدة من المفاوضات حول تسوية النزاع فى سوريا.

وجاء فى البيان للخارجية الكازاخية - وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الاثنين، "فى أستانة بدأت محادثات ثنائية وثلاثية فى إطار عملية أستانة بشأن سوريا بمشاركة وفود من جميع الدول الضامنة".

وقال رئيس المكتب الصحفى فى وزارة الخارجية الكازاخية أنور جايناكوف، أن واشنطن امتنعت عن إرسال وفد بصفة مراقب للمشاركة فى جولة أستانة الخاصة بسوريا.

وأضاف جايناكوف "أن الوفد الأمريكى امتنع عن المشاركة فى الجولة الحالية من المفاوضات حول سوريا فى أستانة"، مشيرا إلى أنه لا يعرف سبب الامتناع.

 


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استانه

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