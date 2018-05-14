الكويت تتجه إلى طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن أحداث غزة

الكويت تتجه إلى طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن أحداث غزةالإثنين، 14 مايو 2018 04:44 م
مجلس الأمن الدولى- أرشيفية
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أعلنت الكويت العضو غير الدائم فى مجلس الأمن الدولى، الاثنين، أنها تتجه إلى طلب عقد اجتماع طارئ للمجلس لبحث التطورات فى قطاع غزة حيث قتل أكثر من 40 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وصرح سفير الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبى للصحفيين "ندين ما يحصل. سيكون هناك رد من جانبنا وسنرى ماذا سيفعل المجلس. اليوم أو غدا، يمكن أن نطلب عقد اجتماع طارىء".
وأضاف "لا نزال نجرى مشاورات حول هذا الموضوع مع المجموعة العربية (فى الأمم المتحدة) والسفير الفلسطيني.
وفى آخر حصيلة، قتل 43 فلسطينيا الاثنين على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل برصاص الجنود الإسرائيليين مع تظاهر عشرات الآلاف رفضا لنقل السفارة الأمريكية فى إسرائيل إلى القدس.
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