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الكويت: اعتداءات الحوثيين الآثمة تستهدف أمن السعودية وتصعد التوتر بالمنطقة

الإثنين، 14 مايو 2018 09:23 م
الكويت: اعتداءات الحوثيين الآثمة تستهدف أمن السعودية وتصعد التوتر بالمنطقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر
الكويت (أ ش أ)
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أدان مجلس الوزراء الكويتى، بشدة، استمرار المليشيات الحوثية فى جريمة إطلاق الصواريخ المستمرة على المدن السعودية، والتى قامت قوات الدفاع الجوى السعودية باعتراضها.

وأكدت الحكومة الكويتية - خلال اجتماعها الأسبوعى الذى عقد اليوم الإثنين، بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - أن هذه الاعتداءات الآثمة من قبل الحوثيين، تستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنه من شأنها تصعيد التوتر فى المنطقة.

وأكد المجلس وقوف الكويت مع المملكة، وتأييدها ودعمها للإجراءات التى تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، داعيا المولى - عز وجل - أن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.  

 


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