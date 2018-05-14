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العليا للانتخابات التونسية تتلقى 19 طعنا على نتيجة الانتخابات البلدية

الإثنين، 14 مايو 2018 04:24 ص
العليا للانتخابات التونسية تتلقى 19 طعنا على نتيجة الانتخابات البلدية انتخابات تونس
أ ش أ
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قال رياض بوحوشى عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن الهيئة تلقت حتى، اليوم الأحد، 19 طعنا فيما يتعلق بالانتخابات البلدية.


وأضاف بوحوشى، فى تصريح اليوم، أنه تم تلقى 10 طعون فى اليوم الأول، و8 فى الثانى، وواحد اليوم.
وأكد المتحدث، أنه خلال الأسبوع المقبل سيجتمع مجلس الهيئة ليقرر موعد تنظيم الانتخابات البلدية الجزئية فى بلدية المظيلة عن دائرة قفصة الانتخابية.


يشار إلى أنه تم تعليق العملية الانتخابية فى دائرة المظيلة يوم السادس من مايو الجارى بسبب خطأ فى القوائم، على إثره شكك عدد من المواطنين فى العملية الانتخابية.


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