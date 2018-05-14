العراق والسعودية يبحثان تأمين الحدود المشتركة

بغداد (أ ش أ)

بحث وفد عراقى، برئاسة قائد المنطقة الخامسة لقيادة قوات حرس الحدود اللواء هزاع محمد الشمرى اليوم الإثنين، مع وفد سعودى برئاسة اللواء محمد بن عبدالله الشهرى، تأمين الحدود المشتركة بين البلدين.

وقال المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية العراقى العقيد محمد الشويلى - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا، "إن الجانبين بحثا، خلال اللقاء الذى عقد داخل المنفذ، العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن القادة السعوديين أبدوا ارتياحهم للنتائج التى تم التوصل إليها من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الحدود بين البلدين.