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الصحة الفلسطينية تكشف عن تفاصيل سقوط 20 شهيدا وأكثر من 1000 مصاب

الإثنين، 14 مايو 2018 01:39 م
الصحة الفلسطينية تكشف عن تفاصيل سقوط 20 شهيدا وأكثر من 1000 مصاب مظاهرات فلسطينية على حدود غزة
كتب محمد رضا
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن حصيلة إصابات مسيرة العودة الكبرى السلمية الناتجة عن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة، حيث أوضحت سقوط 20 شهيدًا وأكثر من 1000، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان لها، اليوم، أن 584 حالة من المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات، فيما تلقى 334 مصابًا علاجهم فى النقاط الطبية المنتشرة على طول المنطقة الحدودية لقطاع غزة، وأشارت الوزارة إلى أنه من بين الشهداء طفل عمره أقل من 18عامًا، ومن بين المصابين 74 طفلًا، و23 سيدة.

وفيما يتعلق بدرجة الخطورة فى مجمل الإصابات، أشارت إلى وجود 39 حالة خطيرة بين المصابين، و11 حالة حرجة جدًا، و441 حالة متوسطة، فيما بلغ عدد الإصابات الطفيفة 427 حالة، موضحه أن أسباب الإصابات متنوعة، حيث أصيبت 448 حالة بالرصاص الحى، و3 حالات بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، و64 بشظايا فى الجسم، و83 إصابات أخرى، و320 مصابًا باختناق بسبب الغاز المسيل للدموع.

وتابعت الوزارة، إن مكان  الإصابات جاء فى أمكان متفرقة بالجسم، حيث رصدت الفرق الطبية 32 إصابة فى الرقبة والرأس، و49 إصابة فى الأطراف العلوية، و19 إصابة فى الظهر والصدر، و18 إصابة فى البطن والحوض، و413 إصابة فى الأطراف السفلية، و320 إصابة بسبب استنشاق غاز، و67 إصابة فى أماكن متعددة.

وفى سياق متصل، أشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بقرار نقل السفارة المرتقب، معتبرا أن ذلك يشكل "يوما عظيما لإسرائيل".

وأعلن ترامب على تويتر أن "التمهيد للحفل الذى سيبدأ الساعة التاسعة (13:00 ت غ) قد بدأ بالفعل"، مشيرا إلى أن شبكة فوكس التلفزيونية التى يحرص على متابعتها كل صباح ستبث الحفل بشكل مباشر، ولم يأت على ذكر اعمال العنف الدامية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل. 


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