الصحة الفلسطينية: ارتفاع الشهداء الفلسطينيين لـ 25 شهيدا شرق قطاع غزة

كتب : أحمد جمعة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 25 شهيدا شرق قطاع غزة.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية بعض أسماء الشهداء الفلسطينيين وهم أنس حمدان قديح 12 عاما، مصعب يوسف أبو ليلة 28 عاما،عبيدة سالم فرحان 30 عاما، محمد أشرف أبو ستة 26 عاما، عز الدين موسى السماك 14 عاما، عز الدين ناهض العويطى 23 عاما، بلال أحمد أبو دقة 26 عاما، وفادى أبو صلاح من ذوى الاحتياجات الخاصة مقعد، وجهاد الفرا، وأحمد عوض الله 24 عاما، ومعتصم فوزى أبو لولى 20 عاما، ومحمد محمود عبد العال، وأحمد فوزى التتر، وأحمد عادل موسى الشاعر 16 عاما، ومحمد عبد الرحمن على مقداد، وشهيد مجهول فى مستشفى النجار.

كان مسئولون فلسطينيون بقطاع الصحة، أكدوا إن القوات الإٍسرائيلية تستخدم الرصاص الحى ضد المتظاهرين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، خلال احتجاجات متصاعدة على طول حدود غزة مع إسرائيل.