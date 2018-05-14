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الإثنين، 14 مايو 2018 10:27 م
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السفير السعودى فى اليمن يصل جزيرة سقطرى

الإثنين، 14 مايو 2018 09:44 م
السفير السعودى فى اليمن يصل جزيرة سقطرى السفير السعودى باليمن أحمد الجابر
كتبت: إيمان حنا
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وصل اليوم السفير السعودى باليمن أحمد الجابر، إلى جزيرة سقطرى تنفيذا لتوجيهات ‎خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وكان مع السفير فريق برنامج إعادة إعمار اليمن وفريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
 
 
تتزامن هذه الزيارة إلى جزيرة سقطرى مع بدء جسر جوى إغاثى وحزمة من مشاريع البنية التحتية والتنموية المختلفة.
 
 

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