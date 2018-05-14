السعودية تجدد التأكيد على الوقوف مع الشعب الفلسطينى لاستعادة حقوقه المشروعة

كتب أيمن رمضان

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة الشديدة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين العزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، شدد المصدر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق، مجددا التأكيد على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للأشقاء الفلسطينيين فى استعادة حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 52 شهيداً جراء الاستهداف الإسرائيلى للمشاركين فى مسيرة العودة الكبرى اليوم شرق قطاع غزة.