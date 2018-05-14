الخارجية العراقية: نقل سفارة أمريكا للقدس مخالفة صارخة للقرارات الدولية

كتب : أحمد جمعة

أكدت وزارة الخارجية العراقية أن ما يجرى اليوم من نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس والإصرار على اعتبار هذه المدينة العربية عاصمة للكيان الصهيوني يعد أمرا مرفوضا ومثيراً لغضب مئات الملايين من العرب والمسلمين والمسيحيين فى جميع أرجاء العالم، موضحة أن التحرك الأمريكى يعد تحركا مخالفا صارخة للقرارات الدولية ومسار السلام.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب، تضامن العراق الكامل مع الفلسطينيين، معبرة عن رفضها القاطع لهذا الإجراء، محذرا من عواقب هذه الخطوة لما ستسببه من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة وأثر سلبى على الصعيدين السياسى والأمنى.

وأوضحت الخارجية العراقية إن نجاح الجهود الحثيثة للجنة منع اسرائيل من الحصول على مقعد فى مجلس الأمن والتى ترأسها وزير الخارجية العراقى الدكتور الجعفري وعمل فيها بالتعاون مع جميع الأصدقاء والأشقاء، لإكمال هذه المهمة التاريخية والتى تكللت بالنجاح من خلال انسحاب اسرائيل من طلب العضوية المؤقتة ، يعد تأكيدا على رفض المجتمع الدولى لإجراءات هذا الكيان الغاصب.

وأشارت إلى أن الإجراءات العنيفة التى تستخدمها قوات الكيان الصهيوني ضد المدنيين تعد خرقا سافرا لحقوق الانسان، مدينة وبشدة استهداف المتظاهرين المدنيين في غزة ، والذي تسبب باستشهاد العشرات وإصابة المئات من أبناء الشعب الفلسطيني.