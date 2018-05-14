الخارجية السورية: معركة الشعب الفلسطينى ضد إسرائيل هى معركة سوريا

كتب أحمد جمعة

أدان مصدر مسئول فى وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات المجزرة الوحشية التى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، الذين مارسوا حقهم الوطنى فى الدفاع عن حريتهم واستقلالهم، وعودتهم إلى أرضهم وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد المصدر، فى تصريح رسمى نشرته وكالة الأنباء الرسمية السورية، اليوم الإثنين، أن معركة الشعب الفلسطينى ضد إسرائيل هى معركة سوريا أيضا، لأن إسرائيل التى تقتل الشعب الفلسطينى هى ذاتها التى تدعم المجموعات الإرهابية المسلحة التى تقتل الشعب السورى.