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الإثنين، 14 مايو 2018 07:18 م
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الخارجية السورية: معركة الشعب الفلسطينى ضد إسرائيل هى معركة سوريا

الإثنين، 14 مايو 2018 05:40 م
الخارجية السورية: معركة الشعب الفلسطينى ضد إسرائيل هى معركة سوريا الرئيس السورى بشار الأسد
كتب أحمد جمعة
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أدان مصدر مسئول فى وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات المجزرة الوحشية التى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، الذين مارسوا حقهم الوطنى فى الدفاع عن حريتهم واستقلالهم، وعودتهم إلى أرضهم وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

 

وأكد المصدر، فى تصريح رسمى نشرته وكالة الأنباء الرسمية السورية، اليوم الإثنين، أن معركة الشعب الفلسطينى ضد إسرائيل هى معركة سوريا أيضا، لأن إسرائيل التى تقتل الشعب الفلسطينى هى ذاتها التى تدعم المجموعات الإرهابية المسلحة التى تقتل الشعب السورى.


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