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الإثنين، 14 مايو 2018 05:39 م
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الحشد الشعبى العراقى يحبط هجوما لـ"داعش" على مراكز أمنية بكركوك

الإثنين، 14 مايو 2018 05:11 م
الحشد الشعبى العراقى يحبط هجوما لـ"داعش" على مراكز أمنية بكركوك تنظيم داعش الإرهابى
بغداد (أ ش أ)
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الاثنين، أن قوات الحشد الشعبى أحبطت محاولة لاستهداف مراكز أمنية ومناطق سكنية فى محافظة كركوك إلى جانب قتل 4 إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابى.

وقال المركز - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"  إن قوة من اللواء الحادى عشر فى الحشد الشعبى تمكنت من قتل 4 من عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى قاطع عمليات الرياض جنوب غربى محافظة كركوك".

وأضاف: "أن هؤلاء الإرهابيين كانوا يحاولون استهداف مواقع أمنية ومناطق سكنية فى المدينة"، مشيرا إلى أن قوات الحشد الشعبى تمكنت من إحباط هذه المحاولة وشرعت بتأمين قاطع المسؤولية بالكامل بعد عملية بحث وتفتيش.

يذكر أن كلا من القوات الأمنية والحشد الشعبى تتمكنا بين فترة وأخرى من اعتقال مطلوبين وإحباط مخططات تسعى إلى تنفيذها عناصر تنظيم (داعش)، حيث توقع خسائر فادحة بين صفوف التنظيم.

 


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