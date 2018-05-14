الجيش الأمريكى يعزز أمن سفارات بلاده مع تصاعد حدة الأوضاع فى غزة

أ ش أ

أرسل الجيش الأمريكى اليوم الإثنين، المزيد من مشاة البحرية (المارينز) لتأمين السفارات الأمريكية فى بعض دول الشرق الأوسط بناء على طلب من وزارة الخارجية، مع تصاعد حدة الأوضاع فى قطاع غزة بعد نقل السفارة الأمريكية فى إسرائيل إلى القدس المحتلة.

وقالت متحدثة باسم (المارينز) ريان ألفيس - حسب ما نقلته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - إن القوات لن تكشف عن عدد الجنود الإضافيين الذين تم نشرهم أو الأماكن التى تم إرسالهم إليها، لكنها أشارت إلى أن تلك التعزيزات تم طلبها.

وأضافت أن تعزيزات أمن السفارات الأمريكية طلبتها وزارة الخارجية الأمريكية فى وقت اعتبرت فيه أن المنشآت الدبلوماسية تواجه تهديدا متصاعدا بالعنف.

وأشارت الصحيفة - نقلا عن مسؤولين فى البنتاجون - إلى أن التعزيزات تم إرسالها لتأمين السفارات الأمريكية فى إسرائيل وتركيا والأردن.

يأتى ذلك بعد مقتل ما لا يقل عن 52 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2400 آخرين بعد أن فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلية النيران الحية ردا على الاحتجاجات الفلسطينية على حدود قطاع غزة لمناهضة نقل السفارة واعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.