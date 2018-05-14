التحالف العربى: سنحرر اليمن من ميليشيات الحوثى ولا توجد مطامع لنا هناك

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أكد العميد الركن عبد السلام الشحى قائد قوات التحالف العربى فى الساحل الغربى لليمن أن قوات التحالف العربى ستحرر اليمن من ميليشيات الحوثى الموالية لإيران ليبقى لأهله عزيزا أبيا كريما وسنساهم فى إعادة الإعمار والبناء ليحيا اليمنيون على أرضهم، مشيرا الى أنه لا توجد مطامع لنا فى اليمن غايتنا أن يعيش المواطنون اليمنيون حياة كريمة، وأن يدار اليمن من قبل أبنائه دون تدخلات خارجية لا تريد الخير لهذا البلد الطيب وأهله".

وقال الشحى - فى تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية - إن قوات التحالف بدأت اليوم عمليات عسكرية واسعة وكبيرة باتجاه مدينة الحديدة اليمنية وتواصل التقدم شمالا، وذلك بالتزامن مع استمرار زخم العمليات غربى محافظة تعز وتطويرها فى أكثر من اتجاه حتى تحقق أهدافها النهائية إلى جانب الاستعداد لتنفيذ عمليات نوعية ومفاجئة لا تتوقعها ميليشيات الحوثى الإرهابية.



وأضاف أن ميليشيات الحوثى الموالية لإيران تشهد انهيارات متتالية أمام زحف وتقدم قوات التحالف العربى والمقاومة اليمنية وتتساقط مواقعها تباعا وسط فرار جماعى لعناصرها من جبهات القتال تاركين خلفهم عتادهم و أسلحتهم وقتلاهم بعد السيطرة على مناطق استراتيجية و قطع خطوط إمداد التعزيزات عنهم.

ونوه إلى أن صفوف ميليشيات الحوثى تشهد حالة من الهلع وسط سقوط العشرات من عناصرها ما بين أسير و قتيل بينهم قيادات تعبوية و عملياتية .. مشيرا إلى أن عناصر الميليشيات يبيعون أسلحتهم لتأمين وسيلة هروب من ساحات المعارك فى ظل استسلام العشرات منهم بعد تضييق الخناق عليهم فى جبهات القتال كافة.



وشدد الشحى على مواصلة قوات التحالف العربى انتصاراتها الحاسمة فى الساحل الغربى بعد تحرير الكثير من المديريات بالكامل من قبضة الحوثيين إضافة إلى فتح محاور جديدة فى أماكن مختلفة لتحرير ما تبقى من مناطق الساحل من تلك الميليشيات.



وأشار المسئول العسكرى إلى أن جبهات الساحل الغربى لليمن تشهد عمليات عسكرية واسعة للسيطرة على مناطق جديدة و دحر ميليشيات الحوثى الموالية لإيران استكمالا لتحرير وتأمين الساحل الغربى وفك الحصار عن مدينة الحديدة ومينائها و تعز من الجهة الغربية.