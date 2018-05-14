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التحالف العربى: بدء إعادة إعمار المناطق المحررة من الميليشيات الحوثية باليمن

الإثنين، 14 مايو 2018 07:55 م
التحالف العربى: بدء إعادة إعمار المناطق المحررة من الميليشيات الحوثية باليمن المتحدث باسم التحالف العربى
الرياض (أ ش أ)
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أعلن التحالف العربى المشترك لدعم الشرعية فى اليمن اليوم الإثنين، بدء عمليات إعادة إعمار المناطق المحررة من الميليشيات الحوثية.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد ركن تركى المالكى - فى مؤتمر صحفى نقلته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، أنه تم إطلاق 6 صواريخ باليستية خلال أسبوع من مناطق حوثية، لافتا إلى أن الميليشيات أطلقت صاروخا على منطقة خالية على بعد 100 كلم من العاصمة السعودية "الرياض".

وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية لم تكتف بالزج بالأطفال لجبهات القتال، بل تسعى للزج بالمرأة اليمنية فى المواجهات العسكرية، مؤكدا أن قوات الشرعية اليمنية حققت تقدما كبيرا فى صعدة بدعم من قوات التحالف، وتم استهداف مخازن الصواريخ الحوثية فى الكهوف بصعدة.

وأوضح أن قوات الشرعية صدت هجوما للميليشيات فى محافظة الجوف بإسناد من التحالف، مؤكدا أن قوات الشرعية تمكنت من تحرير ميناء الحيما على الساحل الغربى.

 


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