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التحالف العربى: إطلاق 6 صواريخ باليستية خلال أسبوع من مناطق حوثية

الإثنين، 14 مايو 2018 06:48 م
التحالف العربى: إطلاق 6 صواريخ باليستية خلال أسبوع من مناطق حوثية المتحدث باسم التحالف العربى فى اليمن العقيد تركى المالكى
كتب أيمن رمضان
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قال المتحدث باسم التحالف العربى فى اليمن العقيد تركى المالكى، إن التحالف فتح تحقيقا بشأن السفينة التركية التى وقع بها انفجار قرب ميناء الحديدة، مشدداً على أن الميليشيات الحوثية تتعمد تأخير وصول السفن إلى ميناء الحديدة لتنشيط السوق السوداء، وتابع:" تم إطلاق 6 صواريخ باليستية خلال أسبوع من مناطق حوثية".

وأضاف المتحدث باسم التحالف العربى باليمن، خلال مؤتمر صحفى له، أن الميليشيات الحوثية لا تكتفى بتجنيد الأطفال فى الحر بل بدأت الزج بالنساء فى المعارك.

وأكد أن القوات الموالية للشرعية تمكنت من تحرير ميناء الحيما على الساحل الغرب، وتابع:"التحالف بدأ عمليات إعادة إعمار المناطق المحررة من الميليشيات الحوثية".

وحول المبادرة التى روج لها الحوثيين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، قال "المالكى"، :"لا اعتراف بأى مبادرة سياسية إذا لم تستند إلى القرارات الدولية والمبادرة الخليجية ونتائج الحوار اليمنى".

 

 

 

 

 

 


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