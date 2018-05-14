البحرين تدين مذبحة يوم العودة الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلى

المنامة (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الاثنين، استهداف المدنيين من الشعب الفلسطينى الأعزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذى أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الضحايا.

وحذرت الوزارة -حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" من المخاطر الشديدة والتداعيات السلبية لهذا التصعيد الخطير فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مشددة على رفضها التام لاستخدام القوة فى مواجهة المسيرات السلمية التى تطالب بالحقوق العادلة للشعب الفلسطيني.

وأكدت الخارجية البحرينية موقف المملكة الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق، وعلى رأسها الحق فى قيام دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.