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الإثنين، 14 مايو 2018 02:01 م
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين فى الضفة الغربية

الإثنين، 14 مايو 2018 12:39 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين فى الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، 8 فلسطينيين من الضفة الغربية، وذكر نادى الأسير - فى بيان اليوم، إن 4 فلسطينيين تم اعتقالهم من محافظة نابلس، وواحدا من جنين شمال الضفة الغربية، كما تم اعتقال اثنين من محافظة الخليل.

وفى القدس، قالت مصادر، إن قوات الاحتلال اعتقلت طفلا، بعد أن داهمت منزله فى حى الثورى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق فى المدينة، كما أن مخابرات الاحتلال استدعت معلمة مقدسية للتحقيق، ومددت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اعتقال أمين سر حركة "فتح" إقليم القدس شادى مطور حتى نهاية اليوم.

وفى الوقت نفسه، مدد الاحتلال اعتقال حارس المسجد الأقصى أحمد الأعور، بالرغم من تلقيه للعلاج فى المستشفى، بعد أن انهال جنود الاحتلال عليه بالضرب قبل اعتقاله من باحات الأقصى المبارك أمس.

هيئة علماء بيت المقدس: الشعب الفلسطينى صاحب الأرض.. والاحتلال لن يدوم

وعلى صعيد آخر، أكدت هيئة العلماء والدعاة فى بيت المقدس، أن الشعب الفلسطينى هو صاحب هذه الأرض، وأن الاحتلال ظلم ولن يدوم، مشددة على أن نقل السفارة إلى القدس ترجمة عملية لانحياز أمريكا إلى الاحتلال الإسرائيلى، وذكرت الهيئة - فى بيان اليوم الاثنين - أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ومنع الأذان فى المدينة العربية الإسلامية المقدسة، هو يوم مشؤوم فى تاريخ القدس خاصة، وفى تاريخ القضية الفلسطينية عامة".

وأوضحت أن التطبيع والمسارعة إليه بأى شكل من الأشكال لن يزيد الفلسطينيين إلا ثباتا وإصرارا على حقهم فى القدس وفلسطين، فهو حق دينى وتاريخى وسياسى وواقعى، ولن يخرج المطبعون إلا بالخزى والعار، وشددت على أن حق العودة مشروع لكل أبناء الشعب الفلسطينى، ولن يلغيه تقادم أو تآمر عليه، داعية الفلسطينيين إلى مزيد من الصمود والرباط والعطاء.

 


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