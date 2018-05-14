الإمارات وتونس تدينان "مذبحة يوم العودة" فى فلسطين

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أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، بشدة، التصعيد الإسرائيلى الذى يشهده قطاع غزة الذى أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطينى .

كما استنكرت الخارجية الإماراتية - فى بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - استخدام الاحتلال القوة المفرطة ضد الفلسطينيين العزل الذين يمارسون حقهم فى التظاهر والمطالبة بحقوق مشروعة، محذراً من التبعات السلبية لمثل هذا التصعيد الخطير.

وشدد البيان على رفض الإمارات - القاطع - لاستخدام القوة فى مواجهة المسيرات السلمية التى انطلقت فى الذكرى الـ 70 للنكبة مطالبة بحقوق عادلة، داعياً فى الوقت نفسه المجتمع الدولى إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني.

كما جدد البيان الإماراتى تأكيد موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت والمستمر تجاه القضية الفلسطينية ودعمها للأشقاء الفلسطينيين فى استعادة حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بشدة، اليوم قيام قوات الاحتلال الإسرائيلى بقتل وجرح عشرات الفلسطينيين العزّل المشاركين فى المسيرات المنددة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

وقالت الإيسيسكو - فى بيان نقلته وكالة الأنباء المغربية - إن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية بمثابة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، داعية المجتمع الدولى إلى وقف هذه الأعمال الإجرامية وحماية الشعب الفلسطينى منها، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

كذلك، أدانت الخارجية التونسية، بأشد العبارات، عمليات القتل الممنهج واستهداف المسيرات السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق، إثر التصعيد الخطير الذى تشهده الأراضى الفلسطينية المحتلة، والذى أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى من المدنيين الفلسطينيين العزّل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.