الإرهابى أيمن الظواهرى فى تسجيل صوتى: تل أبيب أرض إسلامية

من جديد سعى الإرهابى أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة للعودة للأضواء عبر تسجيل صوتى دعائى قبل ساعات من نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس قائلا: إن تل أبيب أرض إسلامية أيضا.

وانتهت الولايات المتحدة من الاستعدادات الخاصة بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس فى احتفال من المقرر إقامته يوم الاثنين.

وزعم الظواهرى فى رسالته بحسب وكالة رويترز التى استغرقت أربع دقائق و43 ثانية إن كل الدول الإسلامية اعترفت بشكل فعلى بإسرائيل من خلال التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة الذى يدعو إلى احترام وحدة أراضى كل الدول الأعضاء بما فى ذلك إسرائيل.

وأضاف" وأقام الكثير منهم العلاقات العلنية والسرية مع إسرائيل ورضوا بأن تكون تل أبيب والقدس الغربية عاصمة لإسرائيل رغم أنها أيضا أرض إسلامية يجرم التفريط فيها لليهود" .

ولم يتسن التأكد من صحة التسجيل بشكل فوري.