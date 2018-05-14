الأمين العام للأمم المتحدة: قلقون جدا حيال الوضع فى غزة

الأمين العام للأمم المتحدة: قلقون جدا حيال الوضع فى غزةالإثنين، 14 مايو 2018 04:49 م
جوتيريس
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيوجوتيريش، الإثنين، عن "قلقه العميق" إزاء الوضع فى غزة حيث قتل 41 فلطسينيا على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلى فى تظاهرات احتجاجا على تدشين السفارة الأمريكية فى القدس.
وقال جوتيريس للصحفيين فى فيينا "نشهد تصعيدا فى النزاعات... أشعر بالقلق الشديد اليوم للأحداث فى غزة مع سقوط عدد مرتفع من القتلى".
وتدور مواجهات عنيفة بين متظاهرين فلسطينيين وجنود اسرائيليين الاثنين اوقعت 41 قتيلا فلسطينيا ومئات الجرحى فى قطاع غزة فى احتجاجات على تدشين السفارة الاميركية فى القدس.
ودافع الأمين العام للأمم المتحدة الذى كان يتحدث إلى جانب المستشار النمسوى سيباستيان كورتز، مجددا عن الاتفاق النووى الإيرانى الذى انسحبت منه واشنطن واعتبره "مهم جدا تفاديا لانتشار" الأسلحة النووية.
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