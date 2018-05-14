استسلام عشرات الحوثيين أثناء عملية تمشيط ما تبقى من جيوبهم غرب تعز

كتب أيمن رمضان

أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل نقلاً عن مصادرها باستسلام العشرات من ميليشيات الحوثيين التابعة لإيران أثناء عملية تمشيط ما تبقى من جيوبهم فى مديرية الوازعية غربى محافظة تعز.