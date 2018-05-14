استسلام عشرات الحوثيين أثناء عملية تمشيط ما تبقى من جيوبهم غرب تعز

استسلام عشرات الحوثيين أثناء عملية تمشيط ما تبقى من جيوبهم غرب تعزالإثنين، 14 مايو 2018 06:53 م
محافظة تعز اليمنية
إضافة تعليق
أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل نقلاً عن مصادرها باستسلام العشرات من ميليشيات الحوثيين التابعة لإيران أثناء عملية تمشيط ما تبقى من جيوبهم فى مديرية الوازعية غربى محافظة تعز.
إضافة تعليق
محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى الكل × 1.. الملك المصرى يحصد جميع الجوائز الفردية فى نهاية البريميرليج.. ينضم لقائمة أساطير إنجلترا.. يحطم أرقام رونالدو وسواريز وشيرار.. ويقود ليفربول لأبطال أوروبا بالموسم الجديد
صور.."اليوم السابع" داخل معرض "أهلا رمضان" فى "6 أكتوبر".. تخفيضات تصل لـ30%.. اللحوم بـ80 جنيهًا والخضار بنصف الثمن.. المفروشات والملابس بسعر المصنع.. ومحافظ الجيزة:"تكثيف الرقابة وإلغاء اشتراك المخالفين"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة