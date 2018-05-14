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الإثنين، 14 مايو 2018 07:18 م
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استسلام عشرات الحوثيين أثناء عملية تمشيط ما تبقى من جيوبهم غرب تعز

الإثنين، 14 مايو 2018 06:53 م
استسلام عشرات الحوثيين أثناء عملية تمشيط ما تبقى من جيوبهم غرب تعز محافظة تعز اليمنية
كتب أيمن رمضان
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أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل نقلاً عن مصادرها باستسلام العشرات من ميليشيات الحوثيين التابعة لإيران أثناء عملية تمشيط ما تبقى من جيوبهم فى مديرية الوازعية غربى محافظة تعز.

 

 

 

 


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