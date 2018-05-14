ابنة ترامب تزيح الستار عن المقر الجديد للسفارة الأمريكية بالقدس

كتب- هاشم الفخرانى

أزاحت إيفكانا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى الستار عن المقر الجديد للسفارة الأمريكية بالقدس، فى أعقاب إعلان نقلها إلى المدينة المحتلة بقرار من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب .

وقالت "ايفكانا" إنها نيابة عن الرئيس ترامب أعلن إزاحة الستار عن المقر الجديد للسفارة الأمريكية بالقدس عاصمة إسرائيل .

وقال ترامب فى رسالة مسجلة خلال مراسم افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس، اليوم الاثنين، إنه لا يزال ملتزما بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وأضاف ترامب - الذى أثار اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقله السفارة إلى القدس من تل أبيب - غضب الفلسطينيين ومخاوف دولية "أملنا الأكبر هو السلام".

وأضاف الرئيس الأمريكى، "الولايات المتحدة تظل ملتزمة تماما بتسهيل اتفاق سلام دائم ستظل الولايات المتحدة صديقا عظيما لإسرائيل وشريكا فى قضية الحرية والسلام".

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، دخل التاريخ عبر اعترافه بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، وأضاف فى حفل تدشين السفارة، "الرئيس ترامب، عبر اعترافك بالتاريخ فأنك دخلت التاريخ"، مؤكدا "نحن فى القدس ونحن هنا لنبقى".