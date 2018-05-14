ألمانيا: يتعين احترام حق التظاهر السلمى فى غزة

رويترز

عبرت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ بشأن الأنباء التى أفادت باستشهاد عشرات الفلسطينيين أثناء احتجاجاتهم فى قطاع غزة على يد قوات الاحتلال.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية يتعين (احترام) حق التظاهر السلمى فى غزة أيضا.

من ناحية أخرى، قال مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين على تويتر، إن قتل العشرات وإصابة المئات بالذخيرة الحية الإسرائيلية في غزة يجب أن يتوقف الآن.