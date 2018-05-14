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ألمانيا: يتعين احترام حق التظاهر السلمى فى غزة

الإثنين، 14 مايو 2018 05:48 م
ألمانيا: يتعين احترام حق التظاهر السلمى فى غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى
رويترز
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عبرت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ بشأن الأنباء التى أفادت باستشهاد عشرات الفلسطينيين أثناء احتجاجاتهم فى قطاع غزة على يد قوات الاحتلال.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية يتعين (احترام) حق التظاهر السلمى فى غزة أيضا.

من ناحية أخرى، قال مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين على تويتر، إن قتل العشرات وإصابة المئات بالذخيرة الحية الإسرائيلية في غزة يجب أن يتوقف الآن.

 
وأضاف الأمير زيد أنه على المجتمع الدولى ضمان العدالة للضحايا فى غزة ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل "الشائنة" فى غزة.

 


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