أبو الغيط: نحن أمام ظاهرة تتمثل فى اتساع الفجوة بين الأجيال المختلفة داخل البلد الواحد

كتب مصطفى عنبر

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه لا يمكن أن يتقدم مجتمع من المجتمعات أو تنهض أمة من الأمم من دون حد أدنى من العلاقة الصحية بين الأجيال المختلفة، مؤكدا إن هذه العلاقة وحدها هى التى تضمن أن يُزاوج المتجمع بين ما لدى الشباب من روح جديدة وأفكار إبداعية من ناحية، وما يحمله الجيل الأكبر من خبرة متراكمة من جانب آخر.

وأوضح "أبو الغيط" فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لدورة (41) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب اليوم، الإثنين، أننا أمام ظاهرة عالمية طاغية تتمثل فى اتساع الفجوة وتعاظم الهوة بين الأجيال المختلفة داخل البلد الواحد، وهى ظاهرة تشترك فيها المجتمعات المتقدمة والنامية بدرجات متفاوتة.

وتابع: لقد أدى التسارع المُذهل فى وسائل الاتصال عبر الوسائط الرقمية المختلفة إلى بزوغ ما يُمكن تسميته باللغة العالمية المُشتركة بين جيل الشباب، خاصة ذلك الجيل الذى يُعرف بجيل الألفية، ويضم من تفتح وعيهم وتشكل وجدانهم مع بداية الألفية الثالثة، لافتا إلى أن هذه اللغة المشتركة قد جعلت الشباب فى أحيان كثيرة أقرب إلى بعضهم البعض – فى الآمال والطموحات- عبر بلدان العالم، منهم إلى الجيل الأكبر من أبناء البلد الواحد.

وأضاف: رأينا الانقسامات تظهر فى الثقافة كما فى الاقتصاد والسياسة، إذ يشعر أبناء الجيل الجديد أنهم ظلموا بالمقارنة بجيل الآباء والأجداد الذى توفرت له فرص عمل أفضل، وشبكات ضمان اجتماعى أكثر استقراراً، فى حين يُعانى أبناء جيل الألفية من البطالة وانعدام الاستقرار الوظيفى وانخفاض الأجور.

ونوه أبو الغيط إلى أن الكثير من المجتمعات المتقدمة يشكو من ارتفاع معدلات الإعالة فى ظل اتجاه هياكلها السكانية إلى الشيخوخة وضعف مستويات الإنجاب، وهو ما يخلق أعباء أكبر على الشباب ويضعهم فى ما يشبه المواجهة مع الجيل الأكبر من المسنين الذى يعيشون على الضمان الاجتماعى والمعاشات.

وتابع: لا شك أن هذه الأوضاع الاقتصادية سوف تفرز نوعاً من التناقض بين الأجيال، ربما ينعكس فى صورة توترات اجتماعية وسياسية، ومن حسن الطالع أن المنطقة العربية لا تُعانى من هذه المشكلة، ذلك أن هياكلها السكانية وأوضاعها الديموغرافية تعكس اتساع قاعدة الشباب بصورة واضحة.

ولفت أبو الغيط إلى أن ثلثى سكان العالم العربى تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً، وهو ما يجعل مجتمعاتنا الأكثر شباباً على مستوى العالم، ولا شك فى أن هذا الهرم السكاني النابض بالشباب والحيوية يولد فرصاً بلا حدود، ويطرح أمام بلادنا إمكانيات كبيرة يتعين استغلالها وتوظيفها خلال السنوات الحالية، وقبل أن تُغلق هذه "النافذة الديموغرافية" النادرة.

وألمح إلى إن هناك أكثر من 100 مليون شاب عربي تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، وهو سن التعليم والعمل والانتاج والإسهام في المجتمع. مؤكدا إن هؤلاء هم رهاننا الحقيقي، وفرصتنا الكبرى للحاق بالمستقبل.

وأكد أبو الغيط إن موجة الاضطراب العاتية التي ضربت الكثير من بلادنا العربية منذ 2011 تعبر، في جانب منها على الأقل، عن حالة من الاغتراب غير المسبوق بين جيل الشباب، وتعكس وضعاً هو أقرب إلى الحرب بين الأجيال.

ولفت إلى إن الشباب الذي كان وقوداً للحركات الاحتجاجية، ثم الصراعات المروعة والدامية التي مزقت بعض الدول العربية، يغمره شعور بالغضب الشديد والرفض الكامل لكل ما يمثله الجيل الأكبر من قيم وأفكار ورؤى. إذ يشعر أبناء الجيل الجديد بأنهم محرومون من الفرص، ومجبرون على مواجهة أوضاع اقتصادية صعبة، ربما لم تواجهها الأجيال السابقة.

وتابع: وفي المقابل يشعر الجيل الأكبر بأن الشباب منعزلون عن مجتمعهم، رافضون لكثير من قيمه، عازفون عن الاسهام الحقيقي فيه .. إذ يتطلعون إلى مكاسب ذاتية وسريعة من دون تعب كاف أو تضحيات حقيقية لصالح المجتمع.

وأكد إن تقاعسنا وتباطؤنا في تحقيق مثل هذا الحوار بين الأجيال سوف يُنتج مزيداً من الاغتراب والتباعد بينها، وسوف يكون من شأنه توسيع الفجوة الجيلية بكل ما لهذا الأمر من تبعات خطيرة على الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وأوضح إن الحكومات العربية ليست مطالبة فقط بتوفير الفرصة للشباب، تعليماً وتدريباً واعداداً لسوق العمل. وإنما هي مطالبة كذلك بأن تُمكن الشباب من أن يكون مُشاركاً حقيقياً في صناعة هذا المستقبل، وفاعلاً أصيلاً في وضع أولوياته والمفاضة بين خياراته. مؤكدا إن مشاركة الشباب في صنع المستقبل حق وواجب. ومن دون توفير آليات وقنوات لتفعيل هذه المشاركة فإن الشباب سينأى بنفسه عن الاهتمام بقضايا المجتمع، ويزداد ميله للانعزال والتمحور حول الذات. وغني عن البيان ما لهذه الاتجاهات، إن ترسخت وتعمقت، من آثار خطيرة وتبعات بالغة السلبية على نهضة المجتمعات وقدرتها على إطلاق الطاقات الكامنة لدى كافة أبنائها.

وشدد أبو الغيط على إن تجاوز الفجوة بين الأجيال، في الثقافة والقيم والنظرة إلى العالم، هو واحد من أخطر التحديات التي تواجه منطقتنا العربية . وهو ما يضع مسئولية كبيرة على عاتق مجلسكم الموقر الذي ينشغل بمناقشة ودراسة كافة القضايا المتعلقة بمستقبل الشباب وكيفية دمجهم في حركة المجتمع، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية في شئونه، وتحقيق التناغم المطلوب في العلاقة بينهم وبين الأجيال الأكبر، وما ينبغي أن تتأسس عليه هذه العلاقة من قيم الاحترام المتبادل والتفاهم وقبول الاختلاف.

إنني أتمنى لأعمال مجلسكم كل النجاح والسداد.. ووفقنا الله جميعا لما فيه خير شباب العرب، ذخيرة الأمة ورهانها على المستقبل.