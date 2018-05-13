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7 قتلى و20 مصابا فى انفجار استهدف مستشفى إدلب بسوريا

الأحد، 13 مايو 2018 01:31 ص
7 قتلى و20 مصابا فى انفجار استهدف مستشفى إدلب بسوريا جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
كتب وكالات
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لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون، السبت، من جراء انفجار استهدف مستشفى إدلب والقصر العدلى بمنطقة القصور وسط المدينة الواقعة شمالى سوريا بحسب "سكاى نيوز".

وشهدت محافظة إدلب خلال الأسبوعين الماضيين عمليات اغتيال وتصفيات بين الفصائل المسلحة التى غادرت أماكن الصراعات، بعد رفضها اتفاقات المصالحة مع النظام، وكانت السلطات السورية قد أعلنت فى أواخر أبريل الماضى حظرا للتجول فى الفترة الليلية من أجل إعادة الأمن.ش

 


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