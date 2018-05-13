وفد روسى يزور إدلب تمهيدا لإقامة نقاط مراقبة عسكرية فى المنطقة

دمشق(أ ش أ)

أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد، بأن وفدا روسيا زار جنوب إدلب ومنطقة شرق سكة الحديد فى ريف إدلب الشرقي، تمهيدا لإقامة نقاط مراقبة عسكرية روسية فى المنطقة.

وأشارت القناة إلى أن الوفد زار قرى أم صهريج وتل مرق، جنوب إدلب وشرق سكة الحديد فى ريف إدلب الشرقى، فى نية روسية لإقامة نقاط مراقبة عسكرية، حيث من المتوقع أن تصبح النقاط الروسية مقابل النقاط التركية فى مناطق سيطرة الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة فى ريف إدلب الشرقى والجنوبي.

وفى السياق، أعلن الجيش التركى إقامة قواته نقطة مراقبة جديدة فى الأراضى السورية، وتحديدا فى منطقة الراشدين غربى حلب.

يأتى هذا بعد شهر من نصب أنقرة أول نقطة مراقبة لها فى منطقة "مورك" بمحافظة حماة، ضمن إطار اتفاق وقف التصعيد فى سوريا، الذى تم التوصل إليه فى مفاوضات أستانا بين الدول الضامنة "روسيا وتركيا وإيران".