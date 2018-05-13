وزير الخارجية الأمريكى: عملية السلام فى الشرق الأوسط لم تمت

وزير الخارجية الأمريكى: عملية السلام فى الشرق الأوسط لم تمتالأحد، 13 مايو 2018 08:24 م
وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن عملية السلام فى الشرق الأوسط لم تمت حتى بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكى نقل السفارة الأمريكية فى إسرائيل إلى القدس.
وذكر بومبيو - وفقا لشبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - أن بلاده لازالت تأمل فى أن تكون قادرة على تحقيق نتيجة ناجحة فى الصراع الفلسطينى الإسرائيلي.
وأضاف بومبيو أن بلاده اتخذت عدد من الخطوات للتأكد من تأمين مصالح الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكى فى المنطقة.
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