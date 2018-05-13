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منظمة التحرير الفلسطينية تعلن برنامج فعاليات إحياء الذكرى الـ70 للنكبة

الأحد، 13 مايو 2018 06:06 م
منظمة التحرير الفلسطينية تعلن برنامج فعاليات إحياء الذكرى الـ70 للنكبة الأقصى
(أ ش أ)
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أعلنت كل من دائرة شؤون اللاجئين فى منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، اليوم الأحد، عن برنامج فعاليات إحياء الذكرى الـ70 للنكبة فى محافظتى رام الله والبيرة.

وذكر كل منهما - فى بيان اليوم - أن الفعاليات فى المحافظة تشمل انطلاق مسيرة العودة السنوية المركزية يوم غد الإثنين، والتى ستنطلق صباحا من ميدان الشهيد ياسر عرفات باتجاه المهرجان إلى بوابة القدس الشمالية عند مخيم الأمعري، ثم انطلاق مسيرة مشاعل وشموع العودة مساء بعد غد الثلاثاء من ميدان الشهيد ياسر عرفات.

وأوضح كل منهما أن إطلاق صافرة الحداد ظهر يوم بعد غد الثلاثاء، لمدة 70 ثانية بعدد سنين النكبة، والتى ستبث من سماعات المساجد والتلفاز والإذاعات المحلية مع دق أجراس الكنائس معلنة توقف الحركة بالكامل، إلى جانب إطلاق 70 بالونا كبيرا تحمل رسائل تؤكد على العودة وأن القدس عاصمة أبدية لفلسطين بعد إطلاق صافرة الحداد، ومن خلال لوحة فنية وطنية تجسد مشهد الهجرة، إلى جانب إحياء ذكرى النكبة أيضا فى ساحة الجمعية فى مخيم الجلزون مساء بعد غد.

 

 


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