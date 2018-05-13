مقتل قيادى حوثى بالبيضاء وتحرير منطقتى فى جنوب غربى تعز باليمن

صنعاء(أ ش أ)

أعلنت مصادر يمنية مقتل قيادى حوثى بارز، يدعى أبو الباقر ناصر الجنيدى، والذى يشغل منصب قائد المحور 119 فى البيضاء، ويحمل رتبة لواء فى المحافظة؛ جراء مواجهات مع الجيش اليمنى.

وأكدت المصادر - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، أن الجنيدى، قتل مع عدد من مرافقيه، خلال مواجهات مع الجيش الوطني، فى منطقة فضحة، بمديرية الملاجم، وذلك فى المعركة الأخيرة التى خاضها الجيش الوطنى ضد ميليشيات الحوثي.

وفى سياق آخر، تمكن الجيش الوطنى اليمني، المدعوم بقوات التحالف، من استعادة السيطرة على مواقع جديدة من قبضة الحوثيين، فى محافظة تعز، جنوب غربى اليمن.

وأوضحت مصادر عسكرية يمنية أن قوات الجيش الوطنى حررت منطقتى التلة السوداء وتلة الشيكى فى جبهة الكدحة جنوب غربى تعز، بعد أن شنت هجوما مباغتا على مواقع مليشيا الحوثى فى تلك المناطق، ما أسفر عن مصرع أكثر من 7 من المليشيات وإصابة آخرين.

يأتى ذلك عقب سيطرة الجيش الوطنى اليمنى على مديرية /الوازعية/ غربى تعز.