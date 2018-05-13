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مقتل أحد عناصر حرس الحدود فى انفجار شمال شرق ديالى بالعراق

الأحد، 13 مايو 2018 08:42 ص
مقتل أحد عناصر حرس الحدود فى انفجار شمال شرق ديالى بالعراق الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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ذكر مصدر محلى عراقى اليوم الأحد، أن أحد عناصر حرس الحدود قتل جراء انفجار عبوة ناسفة شمال شرق محافظة ديالى.

وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ أن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم بالقرب من أحد عناصر حرس الحدود فى أطراف مدينة خانقين 100كم شمال شرق بعقوبة ما أسفر عن مقتله، مضيفا أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث.

يذكر أن خانقين تضم مقرات لقوات الحدود لتأمين الشريط الحدودى بين العراق وإيران.

 


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