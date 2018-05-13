مفوضية الانتخابات العراقية تعلن النتائج الأولية وتشمل 10 محافظات

مفوضية الانتخابات العراقية تعلن النتائج الأولية وتشمل 10 محافظاتالأحد، 13 مايو 2018 11:46 م
الانتخابات العراقية
إضافة تعليق
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، النتائج الأولية للانتخابات العراقية وتشمل 10 محافظات.
وقالت مفوضية الانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، إن "سائرون" بقيادة الصدر تتصدر أصوات بغداد، و"ائتلاف النصر" بقيادة العبادي يحل ثانياً فى بغداد.
وذكرت أن تحالف العامرى يتصدر فى كربلاء يليه تحالف الصدر ثم العبادى، و"القرار" بقيادة النجيفى يتصدر فى ديالى، ائتلاف سائرون بزعامة الصدر يتصدر نتائج محافظة ذى قار، الفتح يتصدر فى القادسية يليه سائرون بقيادة الصدر، سائرون بقيادة الصدر يتصدر في المثنى بعد بغداد وواسط.
وأشارت المفوضية، إلى أن نتائج الانتخابات العراقية فى المحافظات الـ 10 لا تشمل الخارج والسجناء والمرضى.
إضافة تعليق
"النقل" تستحدث اشتراكا شهريا بالمترو لأول مرة بتخفيضات تصل لـ50%.. عمرو شعت: مشكلة الزحام أمام شبابيك التذاكر سببها "الفكة" وتم حلها.. وحركة المترو ومعدلات استقلاله طبيعية.. والزيادات هدفها تحسين الخدمة
أمريكا تتحدى العالم وتنفذ وعد من لا يملك لمن لا يستحق.. واشنطن تنقل سفارتها للقدس غدا.. إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر و800 شخص يحضرون الحفل.. حماس تدعو لمليونية لرفض قرار الرئيس الأمريكى.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة