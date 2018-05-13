مفوضية الانتخابات العراقية تعلن النتائج الأولية وتشمل 10 محافظات

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، النتائج الأولية للانتخابات العراقية وتشمل 10 محافظات.

وقالت مفوضية الانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، إن "سائرون" بقيادة الصدر تتصدر أصوات بغداد، و"ائتلاف النصر" بقيادة العبادي يحل ثانياً فى بغداد.

وذكرت أن تحالف العامرى يتصدر فى كربلاء يليه تحالف الصدر ثم العبادى، و"القرار" بقيادة النجيفى يتصدر فى ديالى، ائتلاف سائرون بزعامة الصدر يتصدر نتائج محافظة ذى قار، الفتح يتصدر فى القادسية يليه سائرون بقيادة الصدر، سائرون بقيادة الصدر يتصدر في المثنى بعد بغداد وواسط.

وأشارت المفوضية، إلى أن نتائج الانتخابات العراقية فى المحافظات الـ 10 لا تشمل الخارج والسجناء والمرضى.