مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة الاحتلال الإسرائيلى

رام الله (أ ش أ)

اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم الأحد، باحة المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وسط حراسة من قوات الاحتلال.

وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين يقتحمون المسجد بمجموعات متتالية وبزى تلمودى، وسط محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر وحركات تلمودية فى منطقة باب الرحمة الواقعة بين باب الأسباط والمصلى المروانى داخل الأقصى المبارك.

ودعت ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" المزعوم، المستوطنين إلى استباحة المسجد الأقصى المبارك من خلال المشاركة الواسعة وبأعداد قياسية فى اقتحامات جماعية ومكثفة للمسجد الأقصى، بالتزامن مع ذكرى احتلال مدينة القدس، والذى يطلق عليه الاحتلال "يوم القدس"، وهو يوم احتلال ما تبقى من مدينة القدس فى عام 1967، وتوحيد شطرى المدينة كعاصمة لكيان الاحتلال.

من ناحية أخرى أصدرت محكمة صلح الاحتلال الإسرائيلى غرب مدينة القدس، حكما بإبعاد تسعة مواطنين مقدسيين عن مقبرة باب الرحمة الملاصقة لسور المسجد الأقصى المبارك الشرقى، حتى الخميس المقبل، والتوقيع على كفالات مالية، كشرط للإفراج عنهم.

وأوضح محامى مركز معلومات وادى حلوة خلدون نجم، أن شرطة الاحتلال طالبت بإبعادهم عن مقبرة باب الرحمة والمسجد الأقصى والأبواب الجنوبية لأسوار البلدة القديمة لمدة 120 يوما، ودفع كفالة قيمتها 1000 شيكل (الدولار 3.5 شيكل) لكل منهم، وبعد سماع ادعاءات الطرفين، قرر القاضى الافراج عنهم، بشرط الابعاد عن المقبرة فقط.

وقال نجم " اعتصم الأهالى وتواجدوا فى مقبرة باب الرحمة رفضا للعبث بقبور موتاهم"، مؤكدا على وجود تسجيلات تبين النبش والحفر فى المقابر ومحطيها.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت ستة مقدسيين أول أمس من مقبرة باب الرحمة، فيما اعتقلت ثلاثة آخرين فجر أمس بعد اقتحام منازلهم فى سلوان جنوب الأقصى، ووجهت للمعتقلين تهمة "المشاركة فى الاحتجاجات داخل مقبرة باب الرحمة".

يأتى ذلك فى الوقت الذى يتم فيه التجهيز لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس غدا، ومن المتوقع أن يصل وفد أمريكى رسمى فى إسرائيل استعدادا لحضور مراسم نقل السفارة.

وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإنه سيكون على رأس الوفد جون سوليفان، نائب وزير الخارجية، وابنة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ايفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، ووزير الخزانة الأميركى ستيف منوشن وعشرات من أعضاء الكونجرس.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، ستبدأ المراسم مساء اليوم فى مشهد احتفالى فى وزارة الخارجية الإسرائيلية، وان غالبية سفراء الاتحاد الأوروبى فى "إسرائيل" سيتم دعوتهم غدا لحضور مراسم الاحتفال الرسمية فى منطقة القنصلية الأمريكية فى بلدية القدس التى ستصبح رسميا السفارة الأمريكية.