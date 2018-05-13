مركز الملك سلمان يحتفى بتخريج دفعة من الأطفال الفارين من تجنيد الحوثيين

إيمان حنا

احتفى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأحد، فى مأرب بإعادة تأهيل 26 طفلاً متأثراً بالحرب وهاربين من تجنيد الحوثيين لهم من عدة محافظات يمنية، بحضور العميد عبده مجلى الناطق باسم الجيش الوطنى.

وقدم الأطفال فى فقراتهم الاحتفائية التى عكست الجهود التى تبذل فى إعادة تأهيلهم نفسياً واجتماعياً فى إطار مشروع (إعادة تأهيل الأطفال المجندون والمتأثرون بالحرب فى اليمن) والذى ينفذه المركز عن طريق مؤسسة وثاق للتوجه المدنى.





وعلى هامش الحفل، أقيم معرض فنى للصور والرسومات التى نفذها الأطفال فى فترة تأهيلهم، والتى استمرت شهراً كاملاً.

ومن جهة أخرى، أدان الناطق باسم الجيش العميد عبده مجلى عملية استهداف مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب فى اليمن من قبل جماعة الحوثيين، التى قصفت بصاروخى كاتيوشا مبنى المركز فى الأيام القليلة الماضية.









ويذكر أن مشروع إعادة تأهيل الاطفال الفارين من تجنيد الحوثيين استكمل بهذه الدورة 161 طفلاً مجندا خلال أربع مراحل، وسيستمر فى تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين خلال الفترة القادمة، وفق البرنامج الذى دشن فى أغسطس من العام الماضى.