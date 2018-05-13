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فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية بشأن القدس الأربعاء

الأحد، 13 مايو 2018 03:17 م
فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية بشأن القدس الأربعاء جامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر
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أعلن سفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، أنه وبناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية وشئون المغتربين رياض المالكى، تم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين فى دورة غير عادية يوم الأربعاء المقبل، وذلك لمواجهة القرار غير القانونى وغير الشرعى الذى اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس الشريف، وذلك بعد إعلانها السابق الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلى، والذى يعد بمثابة تحرك مخالف للقانون الدولى، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة.

وقال اللوح فى تصريحات صحفية، إنه لابد أن ينتج عن الاجتماع ردود وقرارات وإجراءات عملية ترتقى إلى مستوى هذا الحدث الكارثى غير المسبوق فى المنظومة الدولية، وذلك لتوصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية تؤكد سعيها الجاد لإبطال قرار الولايات المتحدة الأمريكية وأى قرارات مماثلة لدول أخرى تحذو حذوها بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلى، ونقل سفارتها إليها.


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