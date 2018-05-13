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صور.. إيفانكا ترامب وزوجها يصلان تل أبيب للمشاركة فى نقل سفارة أمريكا للقدس

الأحد، 13 مايو 2018 01:12 م
صور.. إيفانكا ترامب وزوجها يصلان تل أبيب للمشاركة فى نقل سفارة أمريكا للقدس ايفانكا ترامب وكوشنر
وكالات
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وصل جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ترافقه زوجته ايفانكا، إلى مطار تل أبيب، اليوم الأحد، استعدادا للمشاركة فى حفل افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس، والذى أعد له أن يكون غدا الإثنين وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت".   

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأنه من المتوقع أن تقيم إدارة ترامب مراسم فى القدس يوم الاثنين، بمناسبة افتتاح السفارة الامريكية فى المدينة، قبل الحدث المرتقب دوليًا.

ونشرت وكالة الأنباء رويترز مجموعة من الصور، للحظة وصول كوشنر وايفانكا ترامب لمدينة تل أبيب.

إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب

 

إيفانكا تصافح السفير الأمرؤيكي
إيفانكا تصافح السفير الأمرؤيكي

 

جاريد كوشنر
جاريد كوشنر

 

وصول الوفد الأمريكي لتل أبيب
وصول الوفد الأمريكي لتل أبيب

 

 


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ايفانكا ترامب

زوج ايفانكا ترامب

نقل السفارة الامريكية للقدس

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اسرائيل




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