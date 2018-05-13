صور.. إيفانكا ترامب وزوجها يصلان تل أبيب للمشاركة فى نقل سفارة أمريكا للقدس

صور.. إيفانكا ترامب وزوجها يصلان تل أبيب للمشاركة فى نقل سفارة أمريكا للقدسالأحد، 13 مايو 2018 01:12 م
ايفانكا ترامب وكوشنر
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وصل جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ترافقه زوجته ايفانكا، إلى مطار تل أبيب، اليوم الأحد، استعدادا للمشاركة فى حفل افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس، والذى أعد له أن يكون غدا الإثنين وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأنه من المتوقع أن تقيم إدارة ترامب مراسم فى القدس يوم الاثنين، بمناسبة افتتاح السفارة الامريكية فى المدينة، قبل الحدث المرتقب دوليًا.
ونشرت وكالة الأنباء رويترز مجموعة من الصور، للحظة وصول كوشنر وايفانكا ترامب لمدينة تل أبيب.
إيفانكا ترامب
إيفانكا تصافح السفير الأمرؤيكي
جاريد كوشنر
وصول الوفد الأمريكي لتل أبيب
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