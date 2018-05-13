سعد الحريرى يقيل منسق عام الانتخابات بعد فوز حزب الله بأغلبية البرلمان

كتبت آمال رسلان

أعلنت الأمانة العامة لتيار المستقبل، فى بيان، أن سعد الحريرى رئيس التيار قرر إعفاء وسام الحريري (منسق عام الانتخابات) من مسئولياته فى هيئة شئون الانتخابات.

كما قرر الحريرى صباح اليوم الأحد، إعفاء ماهر أبو الخدود، الذى كان يعمل بمنصب "مدير دائرة المتابعة فى مكتب الرئيس".

وفاز تيار المستقبل بعشرين مقعدا بعدما حصد 33 مقعداً فى الانتخابات السابقة التى جرت فى 2009.

وحققت جماعة حزب الله المدعومة من إيران وأفراد وفصائل تؤيد امتلاكها للسلاح مكاسب كبيرة فى الانتخابات التى جرت الأحد الماضى وحصدوا ما يربو على نصف مقاعد البرلمان .

وقال الحريرى فى كلمة الأسبوع الماضى بعد الانتخابات البرلمانية إن تيار المستقبل كان يتوقع نتيجة أفضل، مضيفا "هناك ثغرات كانت فى تيار المستقبل وكل واحد مسئول عنها ستتم محاسبته".