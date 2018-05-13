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رئيس مجلس النواب العراقى يبحث مع مبعوث أمريكى مرحلة ما بعد الانتخابات

الأحد، 13 مايو 2018 02:01 م
رئيس مجلس النواب العراقى يبحث مع مبعوث أمريكى مرحلة ما بعد الانتخابات الجبورى يبحث مع مبعوث أمريكى نتائج الانتخابات العراقية
كتب : أحمد جمعة
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استقبل رئيس مجلس النواب العراقى، الدكتور سليم الجبورى، اليوم الأحد، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكى إلى التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابى، بريت ماكورك.

وقال المكتب الإعلامى لرئيس مجلس النواب العراقى فى بيان صحفى، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الأمنية والسياسية فى العراق والمنطقة، وسبل استمرار التعاون بين العراق والولايات المتحدة فى مكافحة الإرهاب وملاحقة زمر داعش المجرمة، وتحقيق السلم والاستقرار فى عموم المنطقة.

كما جرى بحث متطلبات المرحلة المقبلة خصوصا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وضرورة التعاون والتنسيق بين الأحزاب والكتل السياسية من أجل انبثاق حكومة قادرة على تحمل مسئولياتها تجاه الشعب وتوفير الخدمات وتحسين الواقع المعيشى للمواطنين، ومعالجة الأخطاء السابقة والعمل الجاد على توفير عوامل التنمية الاقتصادية.

ومن جانبه، أكد ماكورك أن الولايات المتحدة حريصة على استمرار تعاونها مع العراق فى مكافحة الإرهاب، والعمل المشترك من أجل تهيأة ظروف الاستقرار وتحقيق المصالح الثنائية بين البلدين.


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