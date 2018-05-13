دوريات من الشرطة العسكرية الروسية تنتشر فى شوارع جنوبى دمشق

دمشق أ ش أ

انتشرت الشرطة العسكرية الروسية، فى إطار دوريات على مدار الساعة فى أحياء وشوارع بلدات يلدا وبيت سحم وببيلا وسيدى مقداد جنوبى العاصمة السورية، دمشق لحفظ الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وذكرت قناة روسيا اليوم أن دوريات الشرطة الروسية تتناوب على مدار الساعة فى الشوارع الرئيسية فى البلدات المذكورة ونصبت نقاط مراقبة فى المنطقة وتنسق الإجراءات الأمنية مع السكان بما يضمن أمنهم.

كان المركز الروسى للمصالحة فى سوريا قد أعلن مؤخرا عن خروج آلاف المسلحين وذويهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوبى دمشق إلى الشمال السورى باتفاق مع الحكومة السورية، وتسوية أوضاع من يفضلون إلقاء سلاحهم والعودة إلى مزاولة حياتهم الطبيعية بعيدا عن مظاهر العصيان والتمرد على القانون.