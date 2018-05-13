حزب بوتفليقة: الجزائر نجت من عاصفة الربيع العربى والقذافى كان صديقنا

كتبت آمال رسلان

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى – حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة - جمال ولد عباس، إن الجزائر نجت من عاصفة الربيع العربى رغم أنها كانت مهددة إلى جانب 5 دول عربية أخرى.

وأوضح ولد عباس فى لقاء مع قيادات الحزب، أن دولا مثل سوريا والعراق وليبيا وتونس واليمن، تم استهدافها لتفكيكها وإضعافها، مذكرا بالمصير الذى لقيه الرئيس الليبى معمر القذافى الذى قال "أننا كنا نحبه وكان صديقنا"، بينما كان الرئيس العراقى المغدور به صدام حسين "زعيمنا".

وأضاف أن الجزائر حاليا تعتبر البلد الأكثر أمنا فى شمال إفريقيا حسب تقرير أمريكى أشاد بتحكم الجزائر فى أمن حدودها وكذا استقرارها، مضيفا بأن أمن المنطقة كلها مرتبط بالجزائر حسب ما ورد فى التقرير.

كما تحدث ولد عباس عن إنجازات الرئيس فى العديد من المجالات، مذكرا بتجاوز مرحلة العشرية السوداء نحو مرحلة البناء والتشييد، مؤكدا مرة أخرى على ضرورة رص الصفوف ونبذ الانشقاق الداخلى فى الحزب للتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة التى قال إن مرشح الحزب هو الذى سيفوز بها.