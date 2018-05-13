video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 13 مايو 2018 03:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حزب بوتفليقة: الجزائر نجت من عاصفة الربيع العربى والقذافى كان صديقنا

الأحد، 13 مايو 2018 02:45 م
حزب بوتفليقة: الجزائر نجت من عاصفة الربيع العربى والقذافى كان صديقنا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى جمال ولد عباس
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى – حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة - جمال ولد عباس، إن الجزائر نجت من عاصفة الربيع العربى رغم أنها كانت مهددة إلى جانب 5 دول عربية أخرى.

وأوضح ولد عباس فى لقاء مع قيادات الحزب، أن دولا مثل سوريا والعراق وليبيا وتونس واليمن، تم استهدافها لتفكيكها وإضعافها، مذكرا بالمصير الذى لقيه الرئيس الليبى معمر القذافى الذى قال "أننا كنا نحبه وكان صديقنا"، بينما كان الرئيس العراقى المغدور به صدام حسين "زعيمنا".

وأضاف أن الجزائر حاليا تعتبر البلد الأكثر أمنا فى شمال إفريقيا حسب تقرير أمريكى أشاد بتحكم الجزائر فى أمن حدودها وكذا استقرارها، مضيفا بأن أمن المنطقة كلها مرتبط بالجزائر حسب ما ورد فى التقرير.

كما تحدث ولد عباس عن إنجازات الرئيس فى العديد من المجالات، مذكرا بتجاوز مرحلة العشرية السوداء نحو مرحلة البناء والتشييد، مؤكدا مرة أخرى على ضرورة رص الصفوف ونبذ الانشقاق الداخلى فى الحزب للتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة التى قال إن مرشح الحزب هو الذى سيفوز بها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجزائر تستدعى سفير المغرب على خلفية إقحامها فى أزمة إيران

رئيس وزراء الجزائر يبحث مع وزير الثقافة التونسى دعم التعاون بين البلدين

الجزائر تسحب تراخيص عدد من الأئمة بعد اكتشاف تلقيهم تعليمات من الخارج

الجزائر تتوقع حصادا زراعيا كبيرا هذا العام

الجزائر

عبد العزيز بوتفليقة

الربيع العربى

القذافى




لا تفوتك
حريق ضخم بمستشفى جامعة الزقازيق.. والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء

حريق ضخم بمستشفى جامعة الزقازيق.. والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء

الصحة العالمية: 8% نسبة الحقن غير الآمن بمصر ويجب استخدام سرنجات ذاتية التدمير

الصحة العالمية: 8% نسبة الحقن غير الآمن بمصر ويجب استخدام سرنجات ذاتية التدمير

الزمالك يغلق باب الأزمات قبل نهائى الكأس.. صرف مستحقات جميع اللاعبين.. حسم ملف المدير الفنى.. احتواء أزمات الرحيل والبقاء.. الدفاع عن اللاعبين فى وجه الشائعات.. رفض اقتحام أزمة "الحكام" مع سموحة

الزمالك يغلق باب الأزمات قبل نهائى الكأس.. صرف مستحقات جميع اللاعبين.. حسم ملف المدير الفنى.. احتواء أزمات الرحيل والبقاء.. الدفاع عن اللاعبين فى وجه الشائعات.. رفض اقتحام أزمة "الحكام" مع سموحة

صور.. "هنا فوه".. الأيدى الناعمة تقتحم صناعة السجاد والجوبلان والكليم.. فتيات حافظن على مهنة الأجداد من الاندثار فى حين هجرها الشبان.. مى: الشباب كل همه وظيفة سهلة.. رانيا :بساهم فى عمل جمالى وفنى رائع

صور.. "هنا فوه".. الأيدى الناعمة تقتحم صناعة السجاد والجوبلان والكليم.. فتيات حافظن على مهنة الأجداد من الاندثار فى حين هجرها الشبان.. مى: الشباب كل همه وظيفة سهلة.. رانيا :بساهم فى عمل جمالى وفنى رائع

س و ج.. من المكياج للبوتوكس الطبيعى اعرفى كل حاجة عن تكبير الشفاه بطرق طبيعية

س و ج.. من المكياج للبوتوكس الطبيعى اعرفى كل حاجة عن تكبير الشفاه بطرق طبيعية

حسام حسن يتسلح بـ 20 لاعبًا لمواجهة الهلال السودانى فى الكونفدرالية

حسام حسن يتسلح بـ 20 لاعبًا لمواجهة الهلال السودانى فى الكونفدرالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة